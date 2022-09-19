قال المهتم بالتقنية عبدالله السبيعي: إن iFixit نشرت مقطع فيديو يبين تفكيك هاتف iPhone 14 الجديد.

فتح من الخلف:

وأضاف السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الفيديو يبين أن iPhone 14 وiPhone 14 Plus هما أول إصدارات يمكن فتحها من الخلف مما يسهل عمليات إصلاحه ويقلل تكلفتها.

iPhone 14 Pro:

ولفت إلى أن عمليات تفكيك أخرى أظهرت أن iPhone 14 Pro و14 Pro Max يتم فتحهما من الأمام كالإصدارات السابقة.

iPhone 14 ووiPhone 14 plus:

وأعلنت شركة أبل رسميًّا، قبل أيام عن هواتفها iPhone 14، وiPhone 14 plus بمواصفات وتقنيات جديدة.

كما نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي، تفاصيل ألوان ومواصفات وسعر هواتف iPhone 14، وiPhone 14 plus كما هو موضح أدناه.

وأوضح السبيعي أن كاميرات iPhone 14 توفر تحسنًا بنسبة 49% في التقاط الإضاءة المنخفضة ويكون التعرض للوضع الليلي أسرع مرتين.

وأضاف أن الهاتفين قادمين بكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجا بكسل مع مستشعر أكبر وبكسلات أكبر. وفتحة f/1.5 أسرع وبترقية قوية للكاميرا الرئيسية يدعم OIS.

وتقدم Apple رسميًّا اتصالات للطوارئ SOS باستخدام أقمار الاتصالات الصناعية، الخاصية راح تتوفر مجانية لمدة عامين والبداية من نوفمبر (في كندا).