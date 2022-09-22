احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92، ترفع “مجموعة MBC” شعار هي لنا دار عبر محتوى برامجي ثري ومنوّع، قوامه نقل مباشر في 23 سبتمبر على MBC1 من مختلف مناطق المملكة وعلى مدار اليوم. وعلى امتداد ساعات النهار لغاية منتصف الليل، تنقل MBC1 تغطيات مباشرة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية عبر مجموعة من الفعاليات تقام على الأرض مع مراسلين ميدانيين منتشرين عبر المناطق والمدن السعودية، وتُبث للمشاهدين من الاستوديو الرئيسي في الرياض مع كل من المقدمين تغريد الهويش، هاجر عبد الله، مالك الروقي، ياسر العمرو، سامي جميل ويوسف الغنامي. وإلى جانب ذلك تشهد التغطية متابعة للملفات السياسية، الاقتصادية، الرياضية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها.

تغطية MBC

في موازاة ذلك، تُعرض الأوبريت الضخمة “ليلة وطن- هامة طويق” مع كوكبة من نجوم الفن والغناء السعودي، داليا مبارك، عايض يوسف، عبد العزيز المعنى، فهد العمري وزينة عماد، إلى جانب حفل فني تحييه النجمة أحلام في 24 سبتمبر.



تتضمن تغطيات اليوم الوطني السعودي محطات متنوعة، تبدأ بفيلم “رحلة التوحيد” الذي يتناول نشأة السعودية وتوحيدها ابتداءً من عهد الملك عبد العزيز آل سعود، وصولاً إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان. يلي ذلك محطات تسلط الضوء على ملفات سياسية واقتصادية ورياضية وثقافية، إلى جانب فقرات متعددة تستقبل مجموعة من الضيوف، إضافةً إلى محطات تتوقف عند الاستثمارات السعودية وصندوق الاستثمارات، وأبرز الإنجازات والمشاريع تحت رؤية 2030، ودور الشعر والقصائد في مرحلة التأسيس، بالإضافة إلى تغطية الفعاليات والحفلات المقامة في المملكة.

بصمات المملكة

من جانب آخر، يسلط أحد التقارير الضوء على بصمات المملكة في السياسة الدولية، وتأسيس أكثر من تحالف وانعقاد مجموعة من القمم وقيادة العشرين في مرحلة كورونا، إلى جانب استعراض تاريخ السعودية في دعم القضايا العربية والإسلامية، فضلاً عن الملف الاقتصادي حيث يضيء على صندوق الاستثمارات العامة، والمشاريع السعودية والدعم الكبير للقطاع الصناعي في ضوء رؤية 2030.



إلى جانب ذلك، يرصد تقرير آخر موضوع نهضة عسير مع رؤية ولي العهد والجهود التي بُذلت خلال الاعوام الماضية، بالإضافة إلى تحقق عدد من المنجزات من بينها افتتاح المدينة الجامعية الجديدة وغيرها من المشاريع التنموية. أخيراً وليس آخراً تتوقف التغطية عند قضايا متنوعة على غرار تمكين المرأة، والإنجازات والقفزات النوعية في مجالات الرياضة وغيرها، وتختم بلقاءات مع المقيمين والوافدين الذي يعبّرون عن شعورهم بالانتماء إلى المملكة العربية السعودية التي يعتبرونها وطناً لهم.