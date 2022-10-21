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بسبب المبيعات المخيبة للآمال 

آبل توقف إنتاج iPhone 14 Plus رسميًا

2022-10-21 الساعة 2:53
آبل توقف إنتاج iPhone 14 Plus رسميًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أوقفت شركة آبل طلبات الإنتاج على نسخة هاتف iPhone 14 Plus رسميًا، حيث أثبتت طرازات آيفون 14 برو أنها الأكثر شعبية، وفقًا لتقارير موقع MacRumors.

ووفقًا للتقرير فقد أكد العديد من صانعي سلسلة التوريد والموزعين أنهم تلقوا إشعارًا من آبل لخفض إنتاج iPhone 14 Plus بحوالي 40%، ويُعتقد أن الشركة الأمريكية تعمل على تحويل الإنتاج بعيدًا عن الطرز غير الاحترافية لإنتاج المزيد من أجهزة برو وبرو ماكس، ويثبت ذلك أيضًا من خلال طلب زيادة إنتاج مكوناتهما.

مبيعات iPhone 14 Plus سيئة 

وتأتي هذه الأخبار تزامنًا مع التقارير التي أفادت بأن مبيعات هاتف iPhone 14 Plus جاءت مخيبة للآمال، وهو ما جعل الشركة تخفض من إنتاجه بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط من إطلاقه في سبتمبر.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر منذ أن أوقفت شركة آبل تصنيع هاتفها iPhone 14 للسبب نفسه، حسبما ذكرت بلومبرغ في سبتمبر.

آبل توقف إنتاج iPhone 14 Plus رسميًا

وتشير المعلومات إلى أنه على الرغم من أن عائلة iPhone 14 لم تكن بالنجاح الذي كانت تأمله آبل إلا أن الشركة لا تزال تمضي قدمًا في خطط طرح آيفون 15 في الخريف المقبل.

ويُعد آيفون 14 بلس يبدأ بسعر 899 دولارًا، بديلًا أرخص من طراز برو ماكس والذي يبدأ بسعر 1099 دولارًا، ومع ذلك فقد لوحظ نقص الطلب عليه بعد أسبوع من الإطلاق.

آبل توقف إنتاج iPhone 14 Plus رسميًا

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