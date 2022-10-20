آخر تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبدالوهاب

كشف نقيب المهن الموسيقية المصرية، مصطفى كامل، أنه حاول زيارة الفنانة شيرين عبدالوهاب بالمستشفى المحتجزة فيه، لكن كان هذا الأمر ممنوعًا حاليًا.

منع الزيارة

وأضاف كامل في تصريح خلال اجتماع بمقر نادي نقابة الممثلين، أنه اجتمع مع عدد من الشخصيات بينهم الفنانة أنغام لمحاولة زيارة شيرين ودعمها، إلا أن التعليمات جاءت بمنع الزيارة حتى انتهاء التحقيقات والتشخيص.

وأوضح أن طبيبها الخاص سينضم لـ اللجنة المشرفة على متابعتها، مؤكدًا دعم النقابة الكامل لها.

حالة صعبة

ولفت مصطفى كامل إلى أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي، موضحًا أنه تواصل مع شقيق شيرين للاطمئنان عليها، فأخبره الأخير أن “حالتها حاليا صعبة ومحزنة”.

أتت هذه التطورات بعدما أصدرت العائلة بياناً طالبت فيه بالالتزام بقرار النيابة العامة في مصر وعدم تداول أية أخبار حول الأزمة الأخيرة التي تتعرض لها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

هياج عصبي

وكان التقرير الطبي المبدئي الخاص بالطبيب المتابع لحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب كشف في وقت سابق، أنها تعاني من حالة هياج عصبي، واضطراب نفسي حاد،