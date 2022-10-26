آخر تطورات مشروع تكية البحر بالدمام

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نشرت مدينة الدمام، لقطات مصورة توثق آخر التطورات لمشروع تكية البحر في الدمام.
ويعد مشروع تكية البحر أحدث المشاريع السياحية الترفيهية في كورنيش الدمام بإطلالة رائعة على البحر، والافتتاح قريبًا.
ويقام مشروع تكية على مساحة 9878 مترًا مربعًا، ويقع شرق بلازا الشاطئ، ويتضمن المشروع مناطق جلوس ومطاعم ومقاهي ومساحات متعددة الأنشطة ومسطحات خضراء، ويوفر المشروع إطلالة مباشرة على البحر مما يوفر أجواء مثالية للزائرين.
منال
يعطيكم العافيه..
متى سيتم افتتاح تكية البحر بالدمام 🤩 ؟؟
او هل هو فاتح الآن؟