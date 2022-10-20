آخر تقديم بوظائف الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

ينتهي اليوم الخميس، التقديم على الوظائف التي طرحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للجنسين.

وأعلن المركز الوطني عن فتح باب التقديم على 130 وظيفة في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء حملة البكالوريوس في 19 تخصصًا.

التخصصات المطلوبة

– علوم البيئة

– علوم صحة البيئة

– علوم تقنيات البيئة

– هندسة تقنيات البيئة

– هندسة البيئة

– هندسة الطاقة المتجددة

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الجيولوجية

– علوم الأحياء

– علوم الكيمياء

– علوم الفيزياء

– علوم جيولوجيا المياه

– علوم البحار

– علوم المياه

– العلوم الزراعية

– علوم النباتات

– علوم أزمات وكوارث

– تخصصات أخرى

الشروط العامة

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الإلمام بمهارات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

– مهارات في إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.