Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
19 تخصصًا للجنسين

آخر تقديم بوظائف الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

2022-10-20 الساعة 6:43
آخر تقديم بوظائف الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

ينتهي اليوم الخميس، التقديم على الوظائف التي طرحها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للجنسين.

وأعلن المركز الوطني عن فتح باب التقديم على 130 وظيفة في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء حملة البكالوريوس في 19 تخصصًا.

التخصصات المطلوبة

– علوم البيئة
– علوم صحة البيئة
– علوم تقنيات البيئة
– هندسة تقنيات البيئة
– هندسة البيئة
– هندسة الطاقة المتجددة
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة المدنية
– الهندسة الجيولوجية
– علوم الأحياء
– علوم الكيمياء
– علوم الفيزياء
– علوم جيولوجيا المياه
– علوم البحار
– علوم المياه
– العلوم الزراعية
– علوم النباتات
– علوم أزمات وكوارث
– تخصصات أخرى

الشروط العامة

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– الإلمام بمهارات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.
– مهارات في إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه