آخر موعد لتلقي طلبات نقل المعلمات المطلقات

قال المختص في شؤون المعلمين محمد الزارع: إن آخر موعد لتقديم طلبات نقل المعلمات المطلقات الراغبات في النقل هو يوم 30/ 4/ 1444هـ. نقل المطلقات: وأوضح الزارع أن التعميم الوزاري الصادر بخصوص حصر طلبات المعلمات المطلقات ليس حصرًا لكل حالات الطلاق، بل نص التعميم على حصر طلبات المعلمات المطلقات اللاتي تنطبق عليهن الحالة الخامسة من الحالات الاجتماعية الواردة في تعميم نائب الوزير رقم 26698 وتاريخ 29/ 2/ 1441 الذي نص على أن يتم دراسة الطلبات للمعلمات المطلقات ممن تنطبق عليهن الحالة الخامسة مما كان طلاقهن (بينونة صغرى) وأكملن العام من طلاقهن خلال الفترة من 5/ 2/ 1442 إلى 16/ 9/ 1442 على أن ترفع طلبات النقل قبل تاريخ 30/ 4/ 1444 مع استثناء تطبيق شرط ( لم يمض أكثر من عام على تاريخ الطلاق عند رفع الطلب). منصة أعمالي: وتابع: لا تدرس طلبات نقل المعلمات اللاتي سبق الرفع للوزارة بموجب خطاب رقم 4301226422 وتاريخ 28/ 11/ 1443 أو اللاتي يكملن العام في 16/ 9/ 1442 على أن يتم الرفع عن طريق منصة أعمالي من قبل اللجنة الفرعية بعد تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك واستكمال المستندات.