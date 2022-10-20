آرسنال يتخطى أيندهوفن بهدف

فاز الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وهي مباراة مؤجلة بين الفريقين منذ يوم 15 سبتمبر الماضي.

آرسنال يفوز

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين، حيث أهدر الجانرز عدة فرص محققة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح السويسري جرانيت تشاكا في إحراز الهدف الأول للجانرز بالدقيقة الـ72 بقدمه اليمنى ومن تصويبة مخادعة لحارس نادي أيندهوفن.

وأصبح رصيد الجانرز بعد الفوز 12 نقطة في صدارة مجموعته بـ الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد نادي أيندهوفن عند 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى.

سبب التأجيل

وفي وقت سابق، لم تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة مساء أمس الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان من المفترض انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس بتوقيت المملكة، ولكن بسبب خوض الجانرز للقاء أوروبي أمام نادي أيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي، فقد تأجلت المباراة لوقت لاحق.

وأُقيمت المباراة بين الجانرز ونادي أيندهوفن، بعد أن تأجلت من يوم 15 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.

وكان الجانرز مهددًا بخسارة النقاط الـ3 لمصلحة أيندهوفن، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رحب بتأجيل مباراة مانشستر سيتي، لكي يتجنب الجانرز السيناريو الذي ذُكر.