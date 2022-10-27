آرسنال يسقط بفخ الخسارة أمام أيندهوفن

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، الهزيمة الأولى في الدوري الأوروبي بالموسم الحالي، على يد فريق أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات باليورباليج.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق أيندهوفن في افتتاح النتيجة عبر اللاعب جوي فيرمان بالدقيقة الـ55، ثم أضاف المهاجم الهولندي لوك دي يونج الهدف الثاني للفريق الهولندي بالدقيقة الـ64 من ضربة رأسية.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب فيليبس في هولندا.

آرسنال يخسر

تجمد رصيد آرسنال بعد الخسارة عند 12 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد أيندهوفن 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وكان اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين في إنجلترا يوم الخميس الماضي، انتهى بفوز الجانرز بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وهي مباراة مؤجلة بين الفريقين منذ يوم 15 سبتمبر الماضي.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين، حيث أهدر الجانرز عدة فرص محققة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح السويسري جرانيت تشاكا في إحراز الهدف الأول للجانرز بالدقيقة الـ72 بقدمه اليمنى ومن تصويبة مخادعة لحارس نادي أيندهوفن.

وأُقيمت المباراة بين الجانرز ونادي أيندهوفن، بعد أن تأجلت من يوم 15 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا.