آلية احتساب تأخير المعلمين والمعلمات

أوضحت المهتمة بالتعليم، لطيفة الدلهان، آلية احتساب التأخير للمعلمين والمعلمات خلال الفصل الدراسي.

دقائق التأخير:

وقالت الدلهان ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن دقائق التأخير تشمل التأخير الصباحي، والتأخير عن دخول الحصص والخروج عن الحصص قبل انتهاء الوقت، وكذلك عدم دخول حصص والانتظار، والخروج قبل الدوام دون إذن.

7 ساعات:

ولفتت إلى أن التأخيرات يتم تجميعها خلال السنة المالية وإذا وصلت ٤٢٠ وهو ما يعادل ٧ ساعات يتم الرفع بحسم راتب يوم ولا تُحسب غيابًا.