آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

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وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى ماجد عبدالله، لاعب النصر السابق، بعد دخوله المستشفى.
وتمنى المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشفاء العاجل لماجد عبدالله، وشارك مُتابعيه صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله على سلامتك نجمنا الكبير الخلوق، والله يحفظك لمحبيك.
وتعرض نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله لوعكة صحية منذ ساعات قليلة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.