آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى ماجد عبدالله، لاعب النصر السابق، بعد دخوله المستشفى.

الله يحفظك لمحبيك:

وتمنى المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشفاء العاجل لماجد عبدالله، وشارك مُتابعيه صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله على سلامتك نجمنا الكبير الخلوق، والله يحفظك لمحبيك.

وعكة صحية:

وتعرض نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله لوعكة صحية منذ ساعات قليلة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.