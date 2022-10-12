آل الشيخ ومحمد عبده والليالي المميزة

ليالٍ مميزة:

التفاصيل قريبًا:

نشر رئيس هيئة الترفيه صورة تجمعه بفنان العرب محمد عبده، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق النسخة الجديدة من موسم الرياض. جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لتركي آل الشيخ على موقع تويتر، حيث كان في الصورة الفنان ماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله كذلك.وتمنى معلقون أن يشهد موسم الرياض ليالي مُميزة ونوعية لـ محمد عبده تليق به وبمحبيه في كافة أرجاء العالم العربي. ورأى مواطنون أن كل موسم لموسم الرياض يكون أنجح من الذي قبله، ولهذا يتفاءلون خيرًا بالموسم الجديد ليكون مختلفًا ومتميزًا بعدد زوار أكبر من ذي قبل. وأبدوا سعادتهم بظهور “أبو نورة” مع تركي آل الشيخ لأن هذا يعني حفلات مميزة ستشهدها العاصمة في الموسم الجديد. وفي وقت سابق أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، هوية موسم الرياض 2022، والذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة. وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار تخيل أكثر، وموسم 2019 الذي كان شعاره تخيل.وقال تركي آل الشيخ على حسابه على تويتر: “التفاصيل بنعلن عنها في الفترة الجاية”، من المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي. ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.