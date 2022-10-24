أئمة صلاة الكسوف غدًا في الحرمين الشريفين

تقام صلاة الكسوف في المملكة في تمام الساعة ١.٤٥ من ظهر غد الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ.

إمام المسجد الحرام

ووفقًا لحساب شؤون الأئمة والمؤذنين عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، يؤم المصلين بالمسجد الحرام، الشيخ دكتور بندر بليلة.

إمام المسجد النبوي

بينما يؤم المصلين بالمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، وفقًا لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي.

كسوف جزئي

ومن المنتظر أن تشهد سماء المملكة كسوفًا للشمس يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المقبل، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن كسوف الشمس المنتظر سيُشاهد في مختلف مناطق المملكة دون استثناء وبنسب تُعتبر جيدة ما بين 20%- 40% بحسب المنطقة.

ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء؛ ومن ثم يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول للأرض، حيث تختلف المسافة بين القمر والأرض خلال الشهر؛ لأن مدار القمر بيضاوي الشكل وليس دائريًّا، وعند الكسوف الكلي يتطابق الحجم الظاهري للقمر مع مثيله للشمس، بينما عند الكسوف الحلقي يظهر القمر أصغر حجمًا من الشمس وتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.