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منها اللحوم المقددة والباردة

أبرز أنواع اللحوم المصنعة المسببة للسرطان

2022-10-07 الساعة 10:35
أبرز أنواع اللحوم المصنعة المسببة للسرطان
المواطن-الرياض

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كشفت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانة، أبرز أنواع اللحوم المصنعة المسببة للسرطان. وقالت خلال لقائها مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، إن من أبرز أنواع هذه اللحوم المسببة للسرطان، هي اللحوم المقددة والباردة واللحوم المدخنة والببروني والسلامي لأنها جميعها لحوم مصنعة وقد تحتوي على مواد مسرطنة. بينما لفتت إلى أن التونة من اللحوم المعلبة وليس بها مواد مسرطنة، منوهة أن المواد التي تحتوي عليها تكون مالحة وتؤدي لارتفاع ضغط الدم.   كما أكدت أن العادات السيئة في تناول الطعام سبب في انتشار الأمراض بين الأطفال خاصة المتعلقة بنوعيات الأغذية، مثل الاستسهال في قلي اللحوم المجمدة للأطفال، مشددة على ضرورة عدم تناول هذه اللحوم باستمرار.    
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