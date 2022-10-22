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منها تغير في السلوك

أبرز علامات إدمان المخدرات

2022-10-22 الساعة 3:28
أبرز علامات إدمان المخدرات
المواطن-الرياض

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كشف استشاري الطب النفسي والإدمان دكتور محمد المقهوي، بعض العلامات التي تدل على إدمان المخدرات، حيث تظهر على الشخص بشكل مفاجئ وقد تكون مؤشرًا وليست دليلًا جازمًا.

وقال المقهوي خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن أبرز هذه العلامات هي: تغير في السلوك العام  حيث نجد أن الشخص الهادئ والمنضط ينفعل كثيرًا، والعزلة وعدم الرغبة في التواصل مع الآخرين وعدم حضور المناسبات الاجتماعية.

على المستوى الجسدي:

وأضاف، أن العلامات التي تظهر على المستوى الجسدي تكون من خلال تغير في نظام النوم من خلال النوم لساعات طويلة أو السهر لساعات طويلة، وإحمرار العين.

وأشار إلى أن من بين العلامات أيضًا صدور روائح غريبة خاصة من يستخدمون المواد الطيارة أو المستنشقة، أو وجود حروق في اليد لمن يتناولون الحشيش، وعلامات في اليد لمن يستخدمون الحقن.

المستوى الأكاديمي:

كما لفت أن تغير المستوى الأكاديمي قد يكون مؤشرًا على ذلك من خلال كثرة الغيابات أو تغير في الأداء الوظيفي وشكاوى من المدرسة، وكذلك وجود بعض الأعراض النفسية مثل الهلاوس أو شكوك تجاه الآخرين، منوهًا بأن أخطر وأهم العلامات هي العنف تجاه أفراد الاسرة والمجتمع وهو العنف الانفجاري بحيث يكون موقف بسيط ولكنه يؤدي إلى الضرب أو حتى القتل.

 

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  • Reema

    وقد يؤدي الادمان للمخدرات إلى تدني المستوى الوظيفي والتعليمي ،واضطرابات بالنوم وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية أيضًا ،ومشاكل سلوكية عديده كالغضب وعدم الراحه والتهور واضرار صحيه وخيمه تأثر على المدمن وعلى الجتمع بشكل عام، وللمخدرات اضرار كبيره لا تعد ولا تحصى فيجب الحذر منها فهي سعاده لحظيه ولكنها موت بطيء.

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