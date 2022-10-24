أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1

أطلقت شركة أبل الأمريكية، تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلios 16.1، لأجهزتها الذكية وأبرزها هواتف آيفون.

وسيسمح تحديث ios 16.1 الجديد لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد وتلفزيون أبل بالوصول إلى تطبيق فيتنس + الخاصة باللياقة البدنية.

فيتنس +

كما يتيح لمستخدمي أجهزة أبل التمتع بخدمات التطبيق حتى لو لم تكن لديهم ساعة أبل، علمًا بأن فيتنس+ يعمل باشتراك شهري مقابل 9.99 دولار.

وسيكون التحديث متاحًا لمستخدمي أجهزة آيفون 8 حتى آيفون 14.

شحن بالطاقة النظيفة

يتضمن التحديث الجديد إضافة خانة شحن بالطاقة النظيفة، الذي يسمح للمستخدمين بتحسين الشحن عندما تتوفر مصادر طاقة أكثر نظافة، بما يقلل من انبعاثات البصمة الكربونية لهواتف آيفون.

مكتبة صور

يتيح التحديث أيضًا إنشاء مكتبة صور على آي كلاود، بحيث يمكنه دعوة 6 أشخاص إلى هذه المكتبة لإضافة الصور وتعديلها وحذفها وإبداء الإعجاب ببعضها، وتشمل المكتبة صورًا وفيديوهات.

ويمكن للمستخدم اختيار أي صور لديه على هاتفه وإرسالها بشكل تلقائي إلى المكتبة.

كما يقدم تحديث ios 16.1 خدمة الأنشطة الحية، التي تتيح للمستخدم بمجرد إغلاق شاشة هاتف آيفون أن يستقبل تنبيهات من خدمة الأنشطة الحية من أبل التي ستزوده بمعلومات فورية.

وتشمل المعلومات آخر أخبار الألعاب الرياضية وتحديثات من تطبيقات خدمات النقل مثل أوبر، وتطبيقات توصيل طلبات الطعام إلى المنزل وغيرها من المعلومات.

من جانب آخر، قال عبدالله السبيعي- عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض-: إن تحديث ios 16.1 يتمتع بالمزايا التالية: مكتبة الصور المشتركة على أي كلود، ميزة الأنشطة المباشرة، أبل فيتنس + بدون ساعة أبل، مشاركة المفاتيح في تطبيق والت، حساب التوفير لعملاء بطاقة أبل، دعم إكسسوارات ماتر، شحن الطاقة النظيفة، إصلاح الأخطاء.