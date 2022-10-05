أبرز مطالب المعلمين في يومهم العالمي

يحتفل العالم اليوم 5 أكتوبر باليوم العالمي للمعلم، والذي يأتي تقديرًا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود في سبيل إخراج أجيال جديدة تتحمل المسؤولية وتقود إلى مستقبل أكثر نجاحًا. سؤال صعب: وقال المهتم بالتعليم عماد الشريف: سيكون موعد الاحتفاء بـ اليوم العالمي للمعلم، فهل سمعتم عن مبادرات من القطاع الخاص كالشركات والمؤسسات تجاه المعلمين والمعلمات؟ للأسف غياب وتجاهل تام لدورهم ومكانتهم! ووافق معلقون الشريف في الرأي، وقال عبدالواحد الصعب: لم لا يكون هذا اليوم إجازة للمعلمين؟! ولا يريد المعلم تعاطف فقط بل دراسة شاملة عن حالة واحتياجاته المادية والمعنوية وفي النهاية المستفيد المجتمع. وقال عبدالله الثبتي: يا ليت يتم تكريم المعلمين من الشركات وتقديم عروض بهذه المناسبة. سلم الرواتب: وبالنسبة إلى جميل فطالب بالنظر في الترم الثالث والتأمين الطبي الحقيقي وليس تأمينًا هزليًّا، مع عمل بيئة عمل أجمل وتمثيل حقيقي في صناعة القرار في الوزارة. وعلق عبداللطيف الجمل بالقول: ربحية بحتة والقطاع الخاص عندنا بالمملكة مبادراته شحيحة وإن حصلت فهي لدرء نظرة مسؤول لوامة اليوم العالمي للمعلم للتذكير بدور ريادي يقوم به المعلم وهو يُهندس العقول ويُشكل المستقبل… وتعودنا ألا ننتظر من أحد شيء إلا ما يكون من احتفاء المعلم بنفسه.