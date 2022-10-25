أبرز 10 أحداث في السعودية خلال 24 ساعة

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شهدت المملكة العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، ترصدها “المواطن” فيما يلي تسهيلًا على قرائها الأعزاء:
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إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني.
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