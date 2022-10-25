أبرز 10 أحداث في السعودية خلال 24 ساعة

شهدت المملكة العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية، ترصدها “المواطن” فيما يلي تسهيلًا على قرائها الأعزاء:

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت ممدوح

تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

متحور جديد لـ كورونا بالسعودية وتوصيات للوقاية.

رئيس وزراء باكستان يصل الرياض.

كيفية أداء صلاة الكسوف.

إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني.

صندوق الاستثمارات يطلق شركة تطوير منتجات الحلال

سماحة المفتي: الحلف بالطلاق أمر منكر

السعودية تقترب من حلم الريادة بصناعة الطيران

دخول مجاني لـ ويكند الرعب في موسم الرياض