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حسب شروط الخدمة

أبشر: الرسوم لا تُسترد عند إلغاء التأشيرة

2022-10-02 الساعة 9:50
أبشر: الرسوم لا تُسترد عند إلغاء التأشيرة
المواطن - الرياض

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أكدت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، أنه لا يمكن استرداد الرسوم بعد إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من خلال المنصة. وجاء ذلك ضمن تغريدة أسبوعية نشرتها منصة أبشر، حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات المنصة. وأكدت المنصة أنه لا يمكن استرداد الرسوم بعد إلغاء التأشيرة حسب شروط الخدمة.

تحديث البيانات: 

وفي وقت سابق، حثت المديرية العامة للجوازات، المستفيدين على تحديث بياناتهم البريدية المسجلة في نظام “أبشر” وبوابة “مقيم”. وأشارت الجوازات، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن هذا التحديث يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بهم والتابعين لديهم الصادرة من المديرية، وذلك عن طريق البريد السعودي “سبل”.

تجديد الجواز:

وسبق أن دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة “أبشر”، وذلك من خلال إصدار وتجديد الجواز، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي “سُبل” لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد. وشددت “الجوازات” على المواطنين الراغبين في السفر خارجيًّا أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها.
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