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أبل تؤكد طرح آيفون بمنفذ USB-C 

2022-10-26 الساعة 9:13
أبل تؤكد طرح آيفون بمنفذ USB-C 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أكدت شركة أبل على أنها ستطرح هواتف آيفون بمنفذ شحن USB-C في المستقبل، ليكون بذلك مثله مثل جميع الهواتف الأخرى، وجاء ذلك بعد أن صوّت الاتحاد الأوروبي لفرض معيار شحن مشترك على جميع الهواتف الذكية بحلول نهاية عام 2024.

وفي هذا الإطار، قالت الشركة للمرة الأولى: إنها ستتبنى هذه التقنية.

وخلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدث نائب الرئيس الأول للتسويق في شركة أبل، جريج جوسوياك، حيث قال: من الواضح أنه سيكون علينا الامتثال، فليس لدينا خيار.

أبل مستاءة من خنق الابتكار

وقالت شركة آبل لرويترز في عام 2021: إنها تعتقد أن هذه الخطوة ستعني المزيد من النفايات الإلكترونية؛ لأن الشركة ستضطر للتخلص من كابلات Lightning المستخدمة حاليًّا.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تخنق الابتكار بدلًا من تشجيعه.

آبل تؤكد طرح آيفون بمنفذ USB-C 

أوروبا أولًا 

وعند الحديث عن متى سيم طرح هواتف الآيفون الجديدة بمنفذ شاحن USB-C، قال جوسوياك: إن أول من سيرى هذا التحول هم العملاء الأوروبيون؛ بسبب قانون الاتحاد الأوروبي.

وينص القانون الأوروبي على أنه سيتعين على شركة أبل تبديل منفذ شاحنها بحلول خريف 2024، أي أنه من المرجح أن تمنح شركة أبل عملاءها جيلًا آخر من منفذ Lightning قبل أن تقوم بالتبديل.

آبل تؤكد طرح آيفون بمنفذ USB-C 

وبحسب Android Police فإن تصريح جوسوياك مثير للاهتمام ويطرح تساؤلًا حول هل يمكن أن تقوم الشركة بتضمين منفذ USB-C فقط على الهاتف المباع في أوروبا والاحتفاظ بمنفذ Lightning للأسواق الأخرى؟ ستكون عملية معقدة لكن الشركة قد تختار في النهاية هذا الخيار بدلًا من تضمين USB-C على جميع الهواتف الذكية.

ويُذكر أن البعض قد توقع أن آيفون ستتحول بمنفذ شاحن USB-C، لكن تعليقات جوسوياك صريحة بأن أبل ليست راضية عن هذه الخطوة وتنفر من قرارات الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإنه خلال عامين على الأكثر ستكون هواتف آيفون في النهاية مزودة بمنفذ USB-C.

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