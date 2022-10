أبل تؤكد طرح آيفون بمنفذ USB-C 

أكدت شركة أبل على أنها ستطرح هواتف آيفون بمنفذ شحن USB-C في المستقبل، ليكون بذلك مثله مثل جميع الهواتف الأخرى، وجاء ذلك بعد أن صوّت الاتحاد الأوروبي لفرض معيار شحن مشترك على جميع الهواتف الذكية بحلول نهاية عام 2024.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022