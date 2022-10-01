أبل تخسر 120 مليار دولار في يوم

انخفضت أسهم شركة أبل بعد أن خفّض عدد من المحللين تصنيفها بشكلٍ غير مسبوقٍ، مما أدى إلى تفاقم موجة أخرى من ضغوط البيع التي قضت على مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية لأكبر أسهم التكنولوجيا الأميركية. هبوط كبير: وهبطت أسهم الشركة المصنعة لهواتف “أيفون” بجلسة الخميس، بنسبة 4.9% بعد أن خفّض “بنك أوف أميركا” توصيته تجاه السهم من الشراء إلى محايد، محذرًا من ضعف طلب المستهلكين على أجهزة “أيفون” الشهيرة. كما قضت عمليات البيع على ما يقرب من 120 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة أبل. ملاذ آمن: وكان يُنظر لأسهم شركة “أبل” كملاذٍ آمن لبقية هذا العام، إذ تفوّقت بذلك على زملائها من الشركات الكبرى ومقياس التكنولوجيا الأوسع نطاقاً وسط عمليات بيع حادة مدفوعة بمخاوف الركود. فقد تراجعت أسهم الشركة الأعلى قيمة في العالم، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.3 تريليون دولار، بنحو 20% في عام 2022، مقارنةً بهبوط نسبته 32% لمؤشر “ناسداك 100″، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

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