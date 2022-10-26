أبل تلتزم باعتماد شاحن آيفون

قال رئيس التسويق في شركة أبل، غريغ جوسوياك، إن هاتف آيفون القادم سيمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص باعتماد منفذ شحن من نوع USB-C للهواتف.

ووفقاً لما نقلته “بلومبرج”، رفض جوسوياك تحديد موعد اعتماد آيفون منفذ الشاحن الجديد ليحل محل النوع الحالي Lightning.

وبحسب تقارير سابقة لـ “بلومبرغ” و”ماك رومر”، وغيرهما أن شركة أبل تخطط لتحويل منفذ شحن آيفون إلى USB-C العام المقبل.

بحلول 2024

وذكرت شبكة CNBC، أن المشرعين في البرلمان الأوروبي وافقوا على قانون ملزم بأن تكون الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات المباعة في الاتحاد الأوروبي، مزودة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.