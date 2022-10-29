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بعد إعلان الزعيم مواجهته وديًا

أبها يحسم مصير مباراته أمام الهلال

2022-10-29 الساعة 4:37
أبها يحسم مصير مباراته أمام الهلال
المواطن - محمد سمعة

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رد نادي أبها على طلب نادي الهلال بشأن إقامة مباراة ودية بين الفريقين، وذلك استغلالاً لفترة توقف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين بالفترة الحالية.

وستعود مباريات دوري روشن بداية من الخميس 15 ديسمبر المقبل، بعد نهاية مشاركة المنتخب السعودي بكأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي أبها أن إدارة زعيم الجنوب وافقت على إقامة مباراة ودية مع أزرق الرياض وذلك يوم السبت 3 ديسمبر المقبل على ملعب نادي الهلال بالرياض .

مباريات الهلال

وسيخوض أزرق الرياض 4 مباريات ضد فرق “الشرق يوم 25 نوفمبر، العدالة يوم 29 نوفمبر، أبها يوم 3 ديسمبر، نيوكاسل الإنجليزي يوم 8 ديسمبر”.

أزرق الرياض، سيواجه نادي الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين يوم 15 ديسمبر المقبل.

وكان الهلال فاز على نادي الطائي بنتيجة 3/ 2 في الجولة الثامنة من دوري روشن، وقبل توقف الدوري بسبب مشاركة الأخضر في مونديال قطر.

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر، ثم الاتحاد برصيد 18 نقطة، ثم الهلال بـ17 نقطة، بالتساوي مع التعاون.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك سادسًا برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الطائي، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه أبها بـ10 نقاط، ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم العدالة بـ4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، يليه الفيحاء بنقطتين، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.

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