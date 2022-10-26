أبها يستعد لحسم ملف المدرب

تسعى إدارة نادي أبها، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سريعًا، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال فترة التوقف الحالية.

المدرب الجديد

وكان النادي قد أنهى تعاقده مع المدير الفني البلجيكي سفين فاندنبروك والطاقم المساعد له، بعد الخسارة على ملعبه أمام النصر بثلاثة أهداف دون رد، وتولى ماتيوس جوزيف المهمة بشكل مؤقت.

ودخلت إدارة نادي أبها في مفاوضات مع أكثر من مدير فني خلال الفترة الماضية، وتؤكد التقارير إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد، تمهيدًا للإعلان رسميًا قريبًا، من أجل بدء مهمته بشكل رسمي.

وسيعلن النادي عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم، والذي سينطلق يوم 8 نوفمبر المقبل، وموعد عودة التدريبات الجماعية، بعد حصول اللاعبين على إجازة لتوقف دوري روشن السعودي، أملًا في الاستعداد بشكل مميز.

أبها في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وخسر 4 لقاءات.