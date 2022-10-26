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بعد إقالة فاندنبروك

أبها يستعد لحسم ملف المدرب

2022-10-26 الساعة 5:03
أبها يستعد لحسم ملف المدرب
المواطن - مروة نبيل

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تسعى إدارة نادي أبها، لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم سريعًا، لتجهيز اللاعبين بشكل مميز خلال فترة التوقف الحالية.

المدرب الجديد

وكان النادي قد أنهى تعاقده مع المدير الفني البلجيكي سفين فاندنبروك والطاقم المساعد له، بعد الخسارة على ملعبه أمام النصر بثلاثة أهداف دون رد، وتولى ماتيوس جوزيف المهمة بشكل مؤقت.

دوري روشن - المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك
المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك

ودخلت إدارة نادي أبها في مفاوضات مع أكثر من مدير فني خلال الفترة الماضية، وتؤكد التقارير إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد، تمهيدًا للإعلان رسميًا قريبًا، من أجل بدء مهمته بشكل رسمي.

وسيعلن النادي عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم، والذي سينطلق يوم 8 نوفمبر المقبل، وموعد عودة التدريبات الجماعية، بعد حصول اللاعبين على إجازة لتوقف دوري روشن السعودي، أملًا في الاستعداد بشكل مميز.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

أبها في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مرة واحدة، وخسر 4 لقاءات.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

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