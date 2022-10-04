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في الجولة السادسة

أبها يطرح تذاكر مباراة النصر

2022-10-04 الساعة 9:35
أبها يطرح تذاكر مباراة النصر
المواطن - مروة نبيل

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أعلن نادي أبها، مساء اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراته المقبلة ضد نظيره النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طرح التذاكر

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد النصر، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًّا؛ في ظل المنافسة القوية لحصد الثلاث نقاط.
أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl
ومن المقرر أن يلعب أبها ضد النصر، يوم الجمعة المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة توازنه بعد الخسارة ضد الفتح بثلاثية دون رد، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح النصر في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز.
أبها ضد النصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ترتيب أبها والنصر:

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الجنوب المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
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  • بندر التميمي

    كيف احجز للمباراة

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