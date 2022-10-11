أبها يقلب الطاولة على التعاون ويفوز بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد أبها ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقدم التعاون:
وانطلقت مباراة التعاون ضد أبها التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وهدد سكري القصيم المرمى عند الدقيقة 14، قبل أن يطلق ميدران تسديدة قوية مرت بجانب المرمى عند الدقيقة 19.
وكاد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في هز الشباك من رأسية مميزة عند الدقيقة 44.
واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد في الوقت المتبقي، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون ضد أبها بتقدم سكري القصيم بهدف.
أبها يسجل ثنائية:
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، طالب لاعبو التعاون باحتساب ركلة جزاء، إلا أن الحكم قرر استكمال اللعب وعدم احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، قبل أن يسجل زكريا سامي هدف التعادل بتسديدة عند الدقيقة 57.
ومنح الهدف دفعة معنوية للضيوف، وضغطوا بقوة، قبل أن ينجح كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 71، وأحرز سعد السلولي هدفًا ثالثًا من هجمة مرتدة عند الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد أبها بثلاثية.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد أبها إلى 7 نقاط، ليتواجد في المركز السابع.