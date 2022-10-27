أتلتيكو مدريد وبرشلونة يُسببان كارثة لـ الدوري الإسباني

تسبب إقصاء كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإشبيلية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في وضع الدوري الإسباني في وضع كارثي أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان الأتلتيكو ودع دوري الأبطال، بعد التعادل مع باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة بدور المجموعات، بينما ودع برشلونة البطولة بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي برباعية دون رد، وودع إشبيلية البطولة متأهلًا للدوري الأوروبي، بعد احتلاله للمركز الثالث بالمجموعة السابعة.

وقالت صحيفة The Times البريطانية إن الدوري الإسباني مهدد بالنزول إلى التصنيف الثاني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كون 3 فرق من أصل 4 من إسبانيا ودعت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد المتبقي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، كما فاز باللقب بالموسم الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي.

برشلونة والبايرن

وفي مباراة برشلونة والبايرن، بدأ البايرن، المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني بالدقيقة العاشرة بعد انفراد تام بمرمى الحارس الألماني مارك تير شتيجن.

وواصل بايرن ميونخ ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر الكاميروني تشوبو موتينج بالدقيقة الـ32 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الألماني جنابري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق بايرن ميونخ بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، لم ينجح برشلونة في العودة في المباراة، في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي نادي بايرن ميونخ. وسجل الفرنسي بينجامين بافارد الهدف الثالث لـ بايرن ميونخ في مباراة برشلونة ضد البايرن بالدقيقة الـ91 بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي برشلونة. أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن

وفي مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن، أحرز اللاعب موسى ديابي هدف التقدم لـ باير ليفركوزن بالدقيقة التاسعة، ثم تعادل البلجيكي يانيك كاراسكو لفريق أتلتيكو مدريد بالدقيقة الثانية والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد فريق باير ليفركوزن، وأحرز هدف التقدم عبر الإنجليزي كالوم هودسون أودي بالدقيقة الثلاثين.

وانتهى الشوط الأول بتأخر أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن، نجح الأرجنتيني رودريغو دي بول في إحراز الهدف الثاني لـ الأتلتيكو من تصويبة قوية.

وأهدر فريق الأتلتيكو، فرصة إضافة الهدف الثالث، بعد إهدار كاراسكو لركلة جزاء بالدقيقة الـ95 من عمر المباراة.