أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة توازنه

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني دييغو سيميوني، لاستعادة توازنه سريعًا وتحقيق الفوز على قادش.

خروج أتلتيكو مدريد

ولعب أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن الألماني بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ورفع الفريق الإسباني رصيده 5 نقاط، ليحتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، ويتأكد توديعه للبطولة من مرحلة المجموعات، فيما يتصدر كلوب بروج الترتيب بـ10 نقاط، وبفارق نقطة عن بورتو.

استعادة التوازن

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، لمصالحة جماهيره بعد توديع دوري أبطال أوروبا، واستعادة التوازن بالتألق على الصعيد المحلي، وتحقيق الانتصارات للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحل فريق سيميوني ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني الممتاز.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل أتلتيكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي قادش في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.