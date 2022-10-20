أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس ويب

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التقط تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، صورًا جديدة، بثتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لأعمدة الخلق وهي مجموعة عملاقة من غاز وغبار بين النجوم، تقع في “سديم النسر” البعيد في “كوكبة الحية” أكثر من 6.500 سنة ضوئية.
وحسب ما نقلته قناة “العربية”، اعتبر العلماء تلك الأعمدة من أفضل وأجمل مشاهد النجوم، وصنفوها بين الأكثر شهرة حين وصلتهم أول صورة التقطها تلسكوب “هابل” الفضائي في عام 1995،
وفي عام 2014، التقط صورًا ثانية تُظهر فيها الأعمدة كمنظر طبيعي تتشكل فيه نجوم جديدة وتتوالد في سحب كثيفة من الغاز والغبار.
وقالت ناسا: “ستساعد الصور الجديدة لأعمدة الخلق بواسطة تلسكوب ويب العلماء على تحديث نماذجهم لتشكيل النجوم من خلال عد النجوم الجديدة بدقة أكبر وكمية الغاز والغبار في المنطقة”.
ويقع سديم النسر والذي يعرف أيضًا باسم “مسييه 16″، ويحتوي على مجموعة من النجوم الناشئة يطلق عليها اسم “NGC 6611″، على بعد حوالي 7 آلاف سنة ضوئية من الأرض.
الهام
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