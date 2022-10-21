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شهدت منطقة تبوك وضواحيها، هطول أمطار متوسطة، وذلك مع بدء أولى حالات موسم الوسم لهذا العام منذ الخميس.
شاهد أجواء #الوسم في #تبوك ..
اللهم لك الحمد pic.twitter.com/DFHmaNdkf7
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 21, 2022
ووثق مقطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على شمال غربي تبوك، يصاحبها رعد ورياح.
أمطار شمال غربي #تبوك اليوم. (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/iXZZjMYXSA
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 21, 2022
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.