أجواء الوسم في تبوك

شهدت منطقة تبوك وضواحيها، هطول أمطار متوسطة، وذلك مع بدء أولى حالات موسم الوسم لهذا العام منذ الخميس.

أمطار ورعد

ووثق مقطع فيديو، هطول الأمطار المتوسطة على شمال غربي تبوك، يصاحبها رعد ورياح.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.