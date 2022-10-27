أجواء حارة نسبيًا خلال إجازة نهاية الأسبوع

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أعلن خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقعاته بشأن الطقس خلال إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس حتى السبت المقبل.
وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “متوقع أجواء حارة نسبيًا على معظم مناطق المملكة والخليج نهاراً عدا الشمالية والمرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا ومن معتدلة ليلاً إلى باردة فجرًا على معظم المناطق”.
وأضاف “أكشتوا واحتاطوا الأماكن المفتوحة من منتصف الليل في الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب الشرقية بالملابس الشتوية الخفيفة، كما حصنوا أنفسكم وأهاليكم بالأوراد الشرعية”.
ولفت إلى أن الحيات والعقارب لا تزال تسعى خاصة ليلاً، وهناك توقعات بهطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من الشمالية والمرتفعات”غ”،”ج” وشمال الوسطى.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف،الحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.