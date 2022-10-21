أجواء حماسية قبل حفل افتتاح موسم الرياض

رفع المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مستوى الحماس والتشويق قبل حفل افتتاح موسم الرياض الليلة.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يوضح الأجواء الحماسية والاستعدادات النهائية في الساعات والدقائق القليلة التي تسبق افتتاح الموسم.

وفي المقطع الذي حصد قرابة 100 ألف مشاهدة في أول ربع ساعة من بثه على تويتر عبر العديد من ضيوف الحفل عن توقعهم العديد من المفاجآت التي تفوق الخيال الليلة.

افتتاح موسم الرياض

ومن المقرر أن تنطلق الليلة فعاليات موسم الرياض 2022، بشعار “فوق الخيال”، في حفل دولي يضمُّ عرضًا عالميًّا لسيرك دو سوليه، وحفلة غنائية، إضافة إلى مجموعة من عروض الدرونز التي ستزين سماء الرياض في أولى ليالي موسم هذا العام.

رياض فايبز

وتصاحبُ انطلاقَة فعاليات الموسم الليلة في “رياض فايبز”، مجموعةٌ من الألعاب النارية، التي ستضيء أنحاء العاصمة، إضافة إلى موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 فعالية بالموسم.

ويضم حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًّا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.

تذاكر موسم الرياض

وكانت تذاكر حفل الافتتاح قد نفدَت بعد دقائق من طرحها في الأيام الماضية، الأمر الذي يدل على الاهتمام الكبير بالموسم، ومدى الإقبال على فعالياته، التي تشمل مختلف الجوانب الترفيهية المحلية والعالمية.

15 منطقة

وتتقاسم 15 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية، وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2022، منها مناطق مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض بشكل دائم، وأخرى مجانية لجميع الزوار من مختلف الأعمار.

وتتميز مناطق الموسم هذا العام بفعالياتها المتنوعة، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، فضلًا عن خيارات السينما، والإطلالة على الرياض من التلفريك، وركوب الغواصات، وعدد من الخيارات الترفيهية التي تطرح لأول مرة.