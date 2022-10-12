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بمشاركة 300 شركة عربية وعالمية

أحدث تقنيات الإنتاج بمهرجان الإذاعة والتلفزيون 22

2022-10-12 الساعة 8:31
أحدث تقنيات الإنتاج بمهرجان الإذاعة والتلفزيون 22
المواطن - الرياض

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تشارك أكثر من 300 شركة عربية وإقليمية وعالمية في معرض “مستقبل الإعلام” fomex22sa المصاحب للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 22، والتي تحتضنها العاصمة الرياض من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، تحت شعار “الإعلام في عالم يتشكّل”. وتأتي مشاركة هذه الشركات انطلاقًا من حرصها الكبير على التواجد بهذا المحفل الإعلامي؛ لما يُشكّله من فرصة كبيرة لتسويق منتجاتها، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه التقنية في العمل الإذاعي والتلفزيوني.

أحدث الإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية:

وتتنوّع مشاركة الشركات من خلال تقديم أحدث الإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية من مسلسلات درامية وأشرطة ومنوعات وبرامج، إلى جانب التعريف بأحدث المعدات والوسائط الحديثة وأجهزة الإضاءة والتسجيل الصوتي وكاميرات التصوير ومعدات الإنتاج بشكل يمكّن الزائرين من مواكبة آخر التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال. ويتيح المعرض للشركات المشاركة الفرصة لِلِقاءات مثمرة مع المنتجين العرب، والارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة، وتعزيز الصِّلات بين المبدعين في الوطن العربي والعالم، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في هذه الدول، وتنشيط حركة تسويق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بين الجهات المشاركة في المهرجان. ومن أبرز الشركات المشاركة: هيتاشي / BLT / TVU / TurkSat / Arabsat / Zanusproduction robotics / China Media Group / Electronica.  
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