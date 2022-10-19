أحدث ظهور لولي عهد الأردن وخطيبته

إطلالة مميزة

خطوبة ولي عهد الأردن

تداول مغردون على موقع “تويتر”، أحدث صورة لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وخطيبته رجوة خالد بن مساعد بن سيف آل سيف.وتفاعل المغردون مع الصورة التي تعد الأحدث للأمير الحسين وخطيبته رجوى، مشيدين بروحهما وإطلالتهما المميزة الراقية. وقال أحد المغردين: “ياحلوهم ماشاء الله تبارك الرحمن”، وأضاف آخر: “سبحان من جعل فيهم القبول”.وفي أغسطس الماضي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف. جاء ذلك بحضور ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.