أحد أصحاب الهمم يروي تجربته لخدمة المعاقين

السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية نقش ثمودي جديد في العلا الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين السعودية تثمن دعم جوبا لاستضافة إكسبو 2030 حساب المواطن: متوسط دعم الأسرة 1831 ريالًا انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض انخفاض تحويلات الأجانب إلى 11.9 مليار في أغسطس واتساب ينافس ميزة في Google Meet
فيديو | "الإبداع يولد من رحم المعاناة"— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022
محسن العنزي من ذوي الهمم يروي تجربته في إنشاء مؤسسة عجلة التميز للأجهزة الطبية لخدمة ذوي الهمم#الإخبارية pic.twitter.com/QKDWLRPVp1