أحد أصحاب الهمم يروي تجربته لخدمة المعاقين

فيديو | "الإبداع يولد من رحم المعاناة"



محسن العنزي من ذوي الهمم يروي تجربته في إنشاء مؤسسة عجلة التميز للأجهزة الطبية لخدمة ذوي الهمم#الإخبارية pic.twitter.com/QKDWLRPVp1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

فكرة المؤسسة

تميز في السوق

روى محسن العنزي رئيس مؤسسة عجلة التميز للأجهزة الطبية لخدمة ذوي الهمم، تجربته في إنشاء هذه المؤسسة، مؤكدًا أن الإبداع يولد من رحم المعاناة.وأوضح العنزي خلال تصريحاته مع قناة “الإخبارية”، أنه أصيب بإعاقته نتيجة حادث منذ 35 عامًا، لافتًا إلى أنه من خلال التجربة وجد كثير من ذوي الهمم يسألون عن الكراسي ذات الجودة العالية.وأشار إلى أن بدأ يفكر بصناعة الكراسي ذات الجودة العالية التي جاءت من مشاهدة الكراسي المتواجدة في المملكة، لصنع كراسي لم تكن متواجدة في السوق السعودي، موضحًا أنها تم تسويقها بأسعار منافسة وجودة عالية.