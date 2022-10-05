أحذية السنيكرز للمواليد في سنيك مي

ضمن فعاليات مهرجان سنيك مي المقام بالعاصمة الرياض، تخصّصَ متجر بريطاني في توفير أحذية السنيكرز المخصصة للمواليد وحديثي السن، مما أسهم في تزايد الإقبال على مقتنياته من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالخامات المستخدمة في التصنيع، ومراعاتها لمختلف الأذواق التصميمية.
إكسلوسف باريل:
ويعد متجر إكسلوسف باريل البريطاني أحد أبرز المتاجر المشاركة في المهرجان الذي يمثل كرنفالًا لعشاق أحذية السنيكرز النادرة، ضمن مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في عرض مجموعات مختلفة من الأحذية الرياضية المصنوعة بجودة عالية من الجلود الطبيعية والأقمشة الثمينة.
أحذية رياضية:
وتميز إكسلوسف باريل بعرض أكثر من 400 حذاء رياضي، مصنوعة من الجلود الطبيعية، كما تفرد بعرض الأحذية الرياضية للأطفال الرضع بدءًا من 6 أشهر فأكثر، مما أسهم في تنوع العرض بالمهرجان الذي يضم أشهر العلامات التجارية العالمية.
حدث استثنائي:
ويمثل مهرجان سنيك مي حدثًا استثنائيًّا يوفر خيارات فريدة من التسوق والترفيه، ومنطقة لعرض المقتنيات الحصرية والنادرة للمهتمين بهذا النوع من القطع، إضافةً إلى الرسم على أحذية السنيكرز وفقًا لرغبات العملاء واختياراتهم.
ويفتح سنيك مي أبوابه لجميع الزوار بشكل يومي من 4 مساء إلى 12 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط هنا، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.