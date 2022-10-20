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بعد أزمتها الأخيرة

أحلام تدعم شيرين برسالة وصورة

2022-10-20 الساعة 9:11
أحلام تدعم شيرين برسالة وصورة
المواطن - متابعة

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أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، عقب احتجازها في أحد المستشفيات لـ الإدمان، بعد تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

معك للأبد:

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”معك معك معك معك، وللأبد معك”.

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بحسب برنامج “عرب وود”.

كما نشرت أحلام صورة تجمعها بالفنانة شيرين للتأكيد على دعمها لها في أزمتها.

أزمة شيرين:

وقال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.

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