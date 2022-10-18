أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي

زكى مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى اليوم النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الـ 17. تاريخ طويل: يذكر أن أحمد السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 – السابع عام 1992 – الثامن عام 1996) وانتخب عضوًا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975. مجلس الأمة: وافتتح ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم دور الانعقاد لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر. وقال ولي العهد الكويتي، خطابنا اليوم هو خطاب العهد الجديد للمرحلة القادمة، وجميعنا شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم. ودعا الشيخ مشعل، الشعب للاستمرار في متابعة نواب مجلس الأمة، ومحاسبتهم، وتابع قائلًا، الحكومة ستقوم بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلس الأمة. كما وجه ولي العهد الكويتي رسالة لأعضاء مجلس الأمة: على المجلس الترفع عن المزايدة ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات تخرج عن أدب الحوار. تطبيق القانون: وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على أهمية تطبيق القانون بكل عدل ومساواة على الجميع، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ الملفات ذات الأولوية للقيادة السياسية ولشعب الكويت.