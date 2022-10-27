أخضر الشاطئية بالمجموعة الأولى بـ بطولة نيوم

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أُجريت اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.
وكشفت القرعة التي أُجريت اليوم عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الاولى بجانب منتخبات الباراجواي والإمارات وإنجلترا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وعُمان والبحرين واليابان.
الجدير بالذكر بأن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يحتل المركز 35 عالميًا في التصنيف الشهري لشهر (سبتمبر) الماضي، هو الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية.