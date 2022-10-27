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بجانب الباراجواي والإمارات وإنجلترا

أخضر الشاطئية بالمجموعة الأولى بـ بطولة نيوم

2022-10-27 الساعة 9:11
أخضر الشاطئية بالمجموعة الأولى بـ بطولة نيوم
المواطن - الرياض

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أُجريت اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر المقبل.

بطولة نيوم

وكشفت القرعة التي أُجريت اليوم عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الاولى بجانب منتخبات الباراجواي والإمارات وإنجلترا، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات البرازيل وعُمان والبحرين واليابان.

أخضر الشاطئية - المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية

الجدير بالذكر بأن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يحتل المركز 35 عالميًا في التصنيف الشهري لشهر (سبتمبر) الماضي، هو الأعلى في تاريخ منتخبنا لكرة القدم الشاطئية.

 

 

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