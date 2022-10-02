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ضمن منافسات كأس آسيا

أخضر الصالات يكتسح كوريا الجنوبية

2022-10-02 الساعة 2:41
أخضر الصالات يكتسح كوريا الجنوبية
المواطن - الرياض

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نجح أخضر الصالات في الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4/0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة كأس آسيا 2022.

فوز أخضر الصالات

ولعب منتخب السعودية ضد نظيره كوريا الجنوبية على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت، وبدأ أخضر الصالات بشكل مميز، ونجح في التسجيل عن طريق فرحان علي عند الدقيقة الرابعة.  
أخضر الصالات وكوريا الجنوبية
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وواصل منتخب السعودية لكرة قدم الصالات ضغطه وسط تنظيم دفاعي مميز، وسجل فهد مهلهل الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 12، لينهي أخضر الصالات الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2/0. ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب السعودية الضغط، قبل أن يسجل فرحان علي الهدف الثالث عند الدقيقة 23 بعد تبادل مميز للكرة مع محسن فقيه، وأحرز فهد مهلهل الهدف الرابع عند الدقيقة 39.  
أخضر الصالات
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

كأس آسيا للصالات

ويحتل منتخب فيتنام صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق المواجهات المباشرة عن أخضر الصالات، ولكنه خاض 3 لقاءات. ويتأهل المنتخب المتصدر في كل مجموعة إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات الذي سينطلق، يوم 4 أكتوبر، على أن تُقام المواجهة النهائية في الثامن من الشهر ذاته.
منتخب السعودية للصالات وكوريا الجنوبية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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