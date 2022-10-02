أخضر الصالات يكتسح كوريا الجنوبية

نجح أخضر الصالات في الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4/0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة كأس آسيا 2022.
فوز أخضر الصالات
ولعب منتخب السعودية ضد نظيره كوريا الجنوبية على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في الكويت، وبدأ أخضر الصالات بشكل مميز، ونجح في التسجيل عن طريق فرحان علي عند الدقيقة الرابعة.
وواصل منتخب السعودية لكرة قدم الصالات ضغطه وسط تنظيم دفاعي مميز، وسجل فهد مهلهل الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 12، لينهي أخضر الصالات الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2/0.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب السعودية الضغط، قبل أن يسجل فرحان علي الهدف الثالث عند الدقيقة 23 بعد تبادل مميز للكرة مع محسن فقيه، وأحرز فهد مهلهل الهدف الرابع عند الدقيقة 39.
كأس آسيا للصالات
ويحتل منتخب فيتنام صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات برصيد 6 نقاط من مباراتين، وبفارق المواجهات المباشرة عن أخضر الصالات، ولكنه خاض 3 لقاءات.
ويتأهل المنتخب المتصدر في كل مجموعة إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات الذي سينطلق، يوم 4 أكتوبر، على أن تُقام المواجهة النهائية في الثامن من الشهر ذاته.