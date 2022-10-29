Icon

أسباب تجاهل أمريكا تطوير المسيرات الإيرانية Icon لقطات لوصول القوات الجوية قاعدة الظفرة Icon تطوير مطار القيصومة لاستيعاب 700  ألف مسافر Icon محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
مع الانتظام اليومي بتناولها

أدوية ضغط الدم تقلل من الإصابة بالخرف

2022-10-29 الساعة 10:54
أدوية ضغط الدم تقلل من الإصابة بالخرف
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة عن أن الانتظام اليومي بتناول أدوية ضغط الدم قد يجنّب الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

ضغط الدم والخرف

وحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت روث بيترز، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إن العلماء يعرفون بالفعل أنّ ارتفاع ضغط الدم، خصوصًا بين سن الـ40 والـ65 عامًا، يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

لكنها أضافت أن البحث لم يكن واضحًا بشأن إذا كان خفض ضغط الدم لدى كبار السن سيقلل من هذا الخطر.

أدوية خفض الضغط

وأشارت إلى أن البيانات تُظهر أن هؤلاء الأشخاص، الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، أقل عُرضة لخطر الإصابة بالخرف من أولئك الذين يتناولون دواءً وهميًا مطابقًا.

علاقة خطية

وجمعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، بيانات من خمس تجارب سريرية كبيرة عشوائية تعود لأكثر من 28 ألف شخص من كبار السن من 20 دولة، بمعدل عمر وسطي 69 عامًا، حيث كان جميع المشاركين لديهم تاريخًا مع ارتفاع ضغط الدم.

وقارنت كل تجربة سريرية الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم مع الأشخاص الذين يتناولون حبوبًا وهمية مطابقة. وتمت متابعتهم لمدة 4.3 سنوات كمعدل وسطي، إذ تبين أن هناك علاقة خطية واسعة بين انخفاض المخاطر الإدراكية بالتوازي مع انخفاض ضغط الدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
العالم

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

العالم
أعراض شلل الأطفال وطرق الوقاية منه
حصاد اليوم

أعراض شلل الأطفال وطرق الوقاية منه

حصاد اليوم
الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...
الملك سلمان

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس...

الملك سلمان
إزالة ورم وزنه 2.93 كجم لمريض بجدة
السعودية اليوم

إزالة ورم وزنه 2.93 كجم لمريض بجدة

السعودية اليوم
بورصة لندن تحقق مكاسب قوية
العالم

بورصة لندن تحقق مكاسب قوية

العالم
باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم...
الرياضة

باريس سان جيرمان يواجه الهلال والنصر بموسم...

الرياضة
4 مخاطر جيوسياسية تواجهها كوريا الجنوبية
تقارير

4 مخاطر جيوسياسية تواجهها كوريا الجنوبية

تقارير
شرط وحيد لرحيل رامون دياز
الرياضة

شرط وحيد لرحيل رامون دياز

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه