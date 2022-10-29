أدوية ضغط الدم تقلل من الإصابة بالخرف

كشفت دراسة حديثة عن أن الانتظام اليومي بتناول أدوية ضغط الدم قد يجنّب الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

ضغط الدم والخرف

وحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت روث بيترز، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إن العلماء يعرفون بالفعل أنّ ارتفاع ضغط الدم، خصوصًا بين سن الـ40 والـ65 عامًا، يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.

لكنها أضافت أن البحث لم يكن واضحًا بشأن إذا كان خفض ضغط الدم لدى كبار السن سيقلل من هذا الخطر.

أدوية خفض الضغط

وأشارت إلى أن البيانات تُظهر أن هؤلاء الأشخاص، الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم، أقل عُرضة لخطر الإصابة بالخرف من أولئك الذين يتناولون دواءً وهميًا مطابقًا.

علاقة خطية

وجمعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، بيانات من خمس تجارب سريرية كبيرة عشوائية تعود لأكثر من 28 ألف شخص من كبار السن من 20 دولة، بمعدل عمر وسطي 69 عامًا، حيث كان جميع المشاركين لديهم تاريخًا مع ارتفاع ضغط الدم.

وقارنت كل تجربة سريرية الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم مع الأشخاص الذين يتناولون حبوبًا وهمية مطابقة. وتمت متابعتهم لمدة 4.3 سنوات كمعدل وسطي، إذ تبين أن هناك علاقة خطية واسعة بين انخفاض المخاطر الإدراكية بالتوازي مع انخفاض ضغط الدم.