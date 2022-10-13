أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مأساوية لأردني فبرك مقطع فيديو مستغلا طفلته البالغة من العمر 4 سنوات لحصد المزيد من المشاهدات على موقع تيك توك. بداية القصة وأظهر الفيديو الذي رصده “المواطن” الطفلة وهي تجلس داخل مقبرة وتبكي وتشكي على قبر ادعت أنه لوالدتها. ووفقا للفيديو ادعت الطفلة أنها يتيمة وأن زوجة والدها تعاملها بطريقة سيئة وتقوم بتعنيفها وضربها بعد وفاة أمها. من جانبه، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها. توقيف والد الطفلة وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها في هذه الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه. وتسبب الهوس بتحقيق التريند والبحث عن المكاسب المادية السريعة في انهيار قيمي لدى البعض وأصبحت المادة أهم من الإنسان عند بعض المواطنين.