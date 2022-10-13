Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
لحصد المزيد من المشاهدات

أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر

2022-10-13 الساعة 6:26
أردني يفبرك فيديو لطفلته وسط المقابر
المواطن

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مأساوية لأردني فبرك مقطع فيديو مستغلا طفلته البالغة من العمر 4 سنوات لحصد المزيد من المشاهدات على موقع تيك توك.

بداية القصة

وأظهر الفيديو الذي رصده “المواطن” الطفلة وهي تجلس داخل مقبرة وتبكي وتشكي على قبر ادعت أنه لوالدتها. ووفقا للفيديو ادعت الطفلة أنها يتيمة وأن زوجة والدها تعاملها بطريقة سيئة وتقوم بتعنيفها وضربها بعد وفاة أمها. من جانبه، كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها.

توقيف والد الطفلة

وأُلقي القبض على والدها بعد أن تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها في هذه الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه. وتسبب الهوس بتحقيق التريند والبحث عن المكاسب المادية السريعة في انهيار قيمي لدى البعض وأصبحت المادة أهم من الإنسان عند بعض المواطنين.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه