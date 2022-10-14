أردني يوثق لحظات حياته الأخيرة

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وثق لحظات حياته الأخيرة بهذا بفيديو.. فايز النعيمات مات عطشاً في الصحراء وهو يبحث عن شبكة هاتف لطلب النجاة..— د.مطيران النمس (@alnems4411) October 12, 2022
عبر #العربية_الأردن pic.twitter.com/fvDG2XYThJ