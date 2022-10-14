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مات عطشًا في صحراء الجفر

أردني يوثق لحظات حياته الأخيرة

2022-10-14 الساعة 2:39
أردني يوثق لحظات حياته الأخيرة
المواطن - متابعة
وثق الشابّ الأردني الراحل فايز النعيمات” اللحظات الأخيرة قبل مفارقته للحياة أثناء فقدانه في صحراء الجفر جنوبي الأردن يوم الأحد الماضي.

تفاصيل مأساوية

وبحسب الفيديو المتداول على تويتر، كشف الراحل عن التفاصيل المأساوية التي تعرض لها قبيل وفاته، مؤكداً أنه يحاول الوصول إلى منطقة إرسال للتواصل مع الآخرين وطلب النجدة.

سار لأكثر من 200 كم

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو، إنه سار لأكثر من 200 كيلومتر دون ماء ودون وصوله للجفر، محاولًا إيجاد شبكة اتصال مع قوات البادية التابعة للأجهزة الأمنية الأردنية. وكان النائب الأردني عيد النعيمات ممثل منطقة الجفر في البرلمان الأردني، كشف لـ”العربية.نت”، تفاصيل جديدة عن مأساة رحيل الشاب. وقال إنه خرج برفقة صديقه وابن عمه مساء يوم الخميس الماضي بمنطقة الجفر، وتعطلت بهم المركبة، ما دفع الراحل للبحث عن نقطة اتصال، في حين انتظر البقية بجوار المركبة المعطلة.    
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