أردني يوثق لحظات حياته الأخيرة

تفاصيل مأساوية

وثق لحظات حياته الأخيرة بهذا بفيديو.. فايز النعيمات مات عطشاً في الصحراء وهو يبحث عن شبكة هاتف لطلب النجاة..

عبر #العربية_الأردن pic.twitter.com/fvDG2XYThJ — د.مطيران النمس (@alnems4411) October 12, 2022

سار لأكثر من 200 كم

وثق الشابّ الأردني الراحل فايز النعيمات” اللحظات الأخيرة قبل مفارقته للحياة أثناء فقدانه في صحراء الجفر جنوبي الأردن يوم الأحد الماضي.وبحسب الفيديو المتداول على تويتر، كشف الراحل عن التفاصيل المأساوية التي تعرض لها قبيل وفاته، مؤكداً أنه يحاول الوصول إلى منطقة إرسال للتواصل مع الآخرين وطلب النجدة.وقال الشاب خلال مقطع الفيديو، إنه سار لأكثر من 200 كيلومتر دون ماء ودون وصوله للجفر، محاولًا إيجاد شبكة اتصال مع قوات البادية التابعة للأجهزة الأمنية الأردنية. وكان النائب الأردني عيد النعيمات ممثل منطقة الجفر في البرلمان الأردني، كشف لـ”العربية.نت”، تفاصيل جديدة عن مأساة رحيل الشاب. وقال إنه خرج برفقة صديقه وابن عمه مساء يوم الخميس الماضي بمنطقة الجفر، وتعطلت بهم المركبة، ما دفع الراحل للبحث عن نقطة اتصال، في حين انتظر البقية بجوار المركبة المعطلة.