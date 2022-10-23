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متحدثًا بالمؤتمر الفني الأول

أرسن فينغر: السعوديون موهوبون وهم بمجموعة صعبة

2022-10-23 الساعة 4:05
أرسن فينغر: السعوديون موهوبون وهم بمجموعة صعبة
المواطن - محمد سمعه

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أبدى الفرنسي أرسن فينغر رئيس قسم تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم إعجابه بتطور الكرة السعودية.

وقال فينغر في الجلسة الأولى من المؤتمر الفني الأول الذي يُقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم بحضور نخبة من مدربي كرة القدم العالميين: ” السعوديون موهوبون للغاية بمجال كرة القدم، وكل الأصداء التي وصلتني عن المنتخب السعودي إيجابية للغاية”.

أرسن فينغر

وأضاف فينغر: ” مجموعة المنتخب السعودي بكأس العالم صعبة للغاية، ولكنني أعتقد أنهم سيقدمون مستويات قوية أمام منتخبات المجموعة”.

وتابع فينغر: ” قمت بتحليل وضع كرة القدم في 105 من البلدان حول العالم، وتبين أن البلدان المتقدمة في ترتيب الفيفا هي التي تضع برنامجًا مميزًا لإعداد اللاعبين الناشئين”.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.

كذلك، تحدث البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن مواجهة منتخب بلاده لـ منتخب السعودية في مونديال قطر.

وتحدث ليفاندوفسكي عن مواجهة الأخضر قائلًا لـ قناة الكأس القطرية: “مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب وهم جيدون من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب”.

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