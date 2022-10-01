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توافد ضخم داخليًا وخارجيًا

أرقام تعكس عنصر الجذب السياحي بالمملكة

2022-10-01 الساعة 4:29
أرقام تعكس عنصر الجذب السياحي بالمملكة
المواطن - الرياض

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أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، ثامر الحربي، أن الأرقام الخاصة بعدد السائحين تعكس دليلاً على بداية وجود عنصر الجذب السياحي في المملكة داخليًا وخارجيًا.

توافد ضخم

وقال الحربي خلال استضافته بقناة “السعودية”، إن 250 مليون سائح على مستوى العالم بالمملكة، لافتًا إلى أن السياح الدوليين الوافدين جاءوا بمعدل تجاوز 121% مقارنة في عددهم عام 2019، فيما حققت المملكة للمركز الأول بين دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين.

أرقام قياسية

وأكد الحربي أن هذه الأرقام والقفزات الكبيرة في إحصائيات السياحة بالمملكة تعد أرقامًا قياسية تعكس دليلاً على بداية وجود عنصر الجذب السياحي في المملكة بالداخل والخارج. ولفت إلى أن هذه كلها أرقام قياسية تحقق لأول مرة في تاريخ السياحة السعودية، والتي تحققت بفضل الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الحكيمة لهذا القطاع.
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