أرقام تعكس عنصر الجذب السياحي بالمملكة

#من_السعودية | ثامر الحربي: هذه الأرقام دليل على بداية وجود عنصر الجذب السياحي في المملكة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/BaaPgEaP8h — قناة السعودية (@saudiatv) October 1, 2022

توافد ضخم

أرقام قياسية

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، ثامر الحربي، أن الأرقام الخاصة بعدد السائحين تعكس دليلاً على بداية وجود عنصر الجذب السياحي في المملكة داخليًا وخارجيًا.وقال الحربي خلال استضافته بقناة “السعودية”، إن 250 مليون سائح على مستوى العالم بالمملكة، لافتًا إلى أن السياح الدوليين الوافدين جاءوا بمعدل تجاوز 121% مقارنة في عددهم عام 2019، فيما حققت المملكة للمركز الأول بين دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين.وأكد الحربي أن هذه الأرقام والقفزات الكبيرة في إحصائيات السياحة بالمملكة تعد أرقامًا قياسية تعكس دليلاً على بداية وجود عنصر الجذب السياحي في المملكة بالداخل والخارج. ولفت إلى أن هذه كلها أرقام قياسية تحقق لأول مرة في تاريخ السياحة السعودية، والتي تحققت بفضل الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الحكيمة لهذا القطاع.