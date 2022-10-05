أرقام عبدالرزاق حمدالله بدوري المحترفين

يُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز المهاجمين في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
إحصائيات عبدالرزاق حمدالله
وكان عبدالرزاق حمدالله قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2018، قبل أن يرحل عنه وينضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة أثارت حالة من الجدل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالرزاق حمدالله في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2018/ 2019، حيث خاض 90 مباراة.
ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل 91 هدفًا مع النصر والاتحاد، 16 منهم بالرأس و28 من ركلات جزاء، وصنع 15 هدفًا، وحصل على 13 ركلة جزاء، وقام بـ408 تسديدات بينهم 182 على المرمى، وصنع 130 فرصة ولديه 116 مراوغة.
الاتحاد يستعد للفتح
على الجانب الآخر، يستعد الاتحادلمواجهة الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.