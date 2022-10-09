أزمة لـ ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يبدو أن ريال مدريد أصبح مهددًا بفقدان حارسه البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة برشلونة عصر الأحد المقبل في الدوري الإسباني. ويشارك الحارس الأوكراني أندري لونين حاليًا كبديل للحارس كورتوا في مباريات الريال. وتُشير التقارير الإسبانية إلى أن كورتوا لن يتمكن من اللحاق بمباراة برشلونة حيث يُعاني من إصابة في ساقه اليسرى.وسيواجه ريال مدريد، غريمه برشلونة في الخامسة والربع مساء الأحد المقبل بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.وفي وقت سابق، انتهت مباراة خيتافي ضد الريال، مساء أمس السبت، بفوز الريال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني. المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو سجل هدف السبق لـ الريال من ضربة رأسية بالدقيقة الثالثة مع بداية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي رودريجو هدفًا ثانيًا لـ الريال ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.