أساليب استقطاب وتجنيد صغار السن

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تتعدد مضامين حواضن استقطاب وتجنيد فئة صغار السن على شبكة الإنترنت، من خلال جذبهم عبر ألعاب إلكترونية خاصة أو مقاطع مرئية وصوتية حماسية مضللة تشجع على العنف والإرهاب، ما يتطلب تعاونًا مجتمعيًا مكثفًا في مكافحتها ورفع الوعي حيال مخاطرها#اعتدال pic.twitter.com/grqVcMOM0j— اعتدال | ETIDAL (@Etidal) October 6, 2022