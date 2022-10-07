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تأخذ أشكالًا مختلفة للتسلل إليهم

أساليب استقطاب وتجنيد صغار السن

2022-10-07 الساعة 10:40
أساليب استقطاب وتجنيد صغار السن
المواطن-الرياض

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كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، أساليب استقطاب وتجنيد صغار السن على شبكة الإنترنت أو عبر منصات وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تأخذ أشكالًا مختلفة للتسلل إليهم من خلال متابعة اهتماماتهم الحد الذي يصل ببعض الجماعات والتنظيمات فى تصميم حواضن توفر لهم في ظاهرها ما يتطلعون إليه من ترفيه ومرح فيما هي في حقيقتها حاضنة تجنيدية لهذه الفئة العمرية.

الحواضن التجنيدية

وأوضح المركز أن المضامين الحواضن التجنيدية، تتمثل في الرسوم المتحركة، حيث يتم من خلالها النشر والترويج للأفكار المتطرفة، وكذلك المقاطع العاطفية التي تضم محتويات مضللة عن بطولات وهمية من شأنها إثارة حماس القصر، ودفعهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية. كما أشارت إلى أن المضامين التجنيدية الألعاب الإلكترونية، التي تصممها بعض الجماعات بهدف تغيير السلوك نحو العنف والمكافأة عليه.  
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