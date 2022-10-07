تتعدد مضامين حواضن استقطاب وتجنيد فئة صغار السن على شبكة الإنترنت، من خلال جذبهم عبر ألعاب إلكترونية خاصة أو مقاطع مرئية وصوتية حماسية مضللة تشجع على العنف والإرهاب، ما يتطلب تعاونًا مجتمعيًا مكثفًا في مكافحتها ورفع الوعي حيال مخاطرها#اعتدال pic.twitter.com/grqVcMOM0j — اعتدال | ETIDAL (@Etidal) October 6, 2022

الحواضن التجنيدية

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، أساليب استقطاب وتجنيد صغار السن على شبكة الإنترنت أو عبر منصات وحسابات التواصل الاجتماعي، والتي تأخذ أشكالًا مختلفة للتسلل إليهم من خلال متابعة اهتماماتهم الحد الذي يصل ببعض الجماعات والتنظيمات فى تصميم حواضن توفر لهم في ظاهرها ما يتطلعون إليه من ترفيه ومرح فيما هي في حقيقتها حاضنة تجنيدية لهذه الفئة العمرية.وأوضح المركز أن المضامين الحواضن التجنيدية، تتمثل في الرسوم المتحركة، حيث يتم من خلالها النشر والترويج للأفكار المتطرفة، وكذلك المقاطع العاطفية التي تضم محتويات مضللة عن بطولات وهمية من شأنها إثارة حماس القصر، ودفعهم نحو ارتكاب عمليات إرهابية. كما أشارت إلى أن المضامين التجنيدية الألعاب الإلكترونية، التي تصممها بعض الجماعات بهدف تغيير السلوك نحو العنف والمكافأة عليه.