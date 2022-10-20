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كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة روكرفلر الأمريكية عن أسباب انجذاب البعوض لأشخاص دون غيرهم.
وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يجذبون البعوض أكثر هما الأشخاص الذين ينتجون مستوى أعلى من الأحماض.
ووفقا للباحثين، فإن هذه الأحماض التي تعد ضمن طبقة الترطيب الطبيعية للبشرة، تصدر رائحة تجذب البعوض.
وينتج الناس الأحماض بكميات مختلفة ولا يمكن التخلص منها، إذ لا يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية، ولا بالحمية المتبعة.
ويوجد أكثر من 3 آلاف نوع مختلف من البعوض، ورغم ذلك، يتغذى جزء منها فقط فعليا على دماء البشر مع التمييز عند اختيار فرائسها.