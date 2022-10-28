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صمم فريق من مهندسي الروبوتات، حذاء جديدًا بثماني عجلات، يزيد من سرعة المشي 250% حتى وصف بأنه أسرع حذاء في العالم.
يعمل حذاء مونواكرز بمحركات كهربائية صغيرة تشغل العجلات بسرعة وكفاءة عالية وتدفع مستخدميه إلى الأمام، وفقًا لموقع 24.
كما يحتوي الحذاء على ميزة سرية، وهي خوارزميات التعلم الآلي الفريدة التي تتكيف مع طريقة مشي المستخدم.
ابتكر مهندسو الروبوتات فكرة الحذاء في شركة شيفت روبوتيكس، ويقومون الآن بتسويقه بسعر يصل إلى 1399 دولارًا أمريكيًّا.
يعمل الحذاء بواسطة خلايا بطارية يتم شحنها بالكامل خلال ساعة ونصف وتدوم لأكثر من ستة أميال. أثناء المشي، تتعلم الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحركات المستخدم لتوفير حركات مشي طبيعية تتناسب مع طريقته في المشي.
وفي الأسبوع الماضي كشف باحثون النقاب أيضًا عن حذاء آخر يمكّن مرتديه من المشي أسرع من المعتاد بنسبة 9% وبجهد أقل بنسبة 17%. ويأتي هذا الحذاء بمحرك يعمل مع عضلات ربلة الساق لمنح مرتديه دفعة إضافية مع كل خطوة.