Icon

محمد بن سلمان يقود علاقات المملكة وروسيا لآفاق أوسع Icon السعودية الميناء الآمن من العواصف الاقتصادية Icon الصحة: 237 إصابة بكورونا وتعافي 223 Icon مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح  Icon الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية Icon مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد Icon تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر Icon 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية Icon يوم مميز بـ الراتب وويك إند Icon محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يزيد السرعة بنسبة 250%

أسرع حذاء في العالم

2022-10-28 الساعة 11:28
أسرع حذاء في العالم
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

صمم فريق من مهندسي الروبوتات، حذاء جديدًا بثماني عجلات، يزيد من سرعة المشي 250% حتى وصف بأنه أسرع حذاء في العالم.

يعمل حذاء مونواكرز بمحركات كهربائية صغيرة تشغل العجلات بسرعة وكفاءة عالية وتدفع مستخدميه إلى الأمام، وفقًا لموقع 24.

كما يحتوي الحذاء على ميزة سرية، وهي خوارزميات التعلم الآلي الفريدة التي تتكيف مع طريقة مشي المستخدم.

ابتكر مهندسو الروبوتات فكرة الحذاء في شركة شيفت روبوتيكس، ويقومون الآن بتسويقه بسعر يصل إلى 1399 دولارًا أمريكيًّا.

خلايا بطارية

يعمل الحذاء بواسطة خلايا بطارية يتم شحنها بالكامل خلال ساعة ونصف وتدوم لأكثر من ستة أميال. أثناء المشي، تتعلم الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحركات المستخدم لتوفير حركات مشي طبيعية تتناسب مع طريقته في المشي.

وفي الأسبوع الماضي كشف باحثون النقاب أيضًا عن حذاء آخر يمكّن مرتديه من المشي أسرع من المعتاد بنسبة 9% وبجهد أقل بنسبة 17%. ويأتي هذا الحذاء بمحرك يعمل مع عضلات ربلة الساق لمنح مرتديه دفعة إضافية مع كل خطوة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي
الرياضة

حقيقة موافقة موسيماني على رحيل نجم الأهلي

الرياضة
ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022
آخر الاخبار

ميسي يحسم وجهته بعد كأس العالم 2022

آخر الاخبار
الناتو يبدأ مناورات حربية نووية
العالم

الناتو يبدأ مناورات حربية نووية

العالم
400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية
آخر الاخبار

400 ريال تغطية التأمين لتكاليف النظارة الطبية

آخر الاخبار
أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...
العالم

أجمل المشاهد لـ أعمدة الخلق بعدسة جيمس...

العالم
قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية
حصاد اليوم

قناص الثغرات السعودي على لائحة الشرف الأممية

حصاد اليوم
خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا
العالم

خطر داعش والقاعدة وفرص انتشارهما في إفريقيا

العالم
الهلال يقترب من رقم قياسي جديد
الرياضة

الهلال يقترب من رقم قياسي جديد

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه